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Гауфф поблагодарила тех, кто в нее не верил
Совершенно верные слова
Американская теннисистка, шестая ракетка мира Коко Гауфф после
"Спасибо всем, кто в меня не верил. Месяц назад я выиграла турнир WTA 500 – и люди говорили, что на этом я остановлюсь. Две недели назад я выиграла тысячник – и люди говорили, что это мой потолок.
А сейчас я здесь с этим кубком. Я старалась как могла.
Те, кто пытался залить мой огонь водой, вы добавили к нему бензин. И теперь я пылаю так ярко" – сказал он.
Напомним, что ранее Свитолина
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