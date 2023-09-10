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Гауфф поблагодарила тех, кто в нее не верил

Теннис
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Совершенно верные слова

Гауфф поблагодарила тех, кто в нее не верил

UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, шестая ракетка мира Коко Гауфф после победы в финале US Open поблагодарила тех, кто сомневается в ее спортивных способностях. Слова чемпионки цитирует The Tennis Letter:

"Спасибо всем, кто в меня не верил. Месяц назад я выиграла турнир WTA 500 – и люди говорили, что на этом я остановлюсь. Две недели назад я выиграла тысячник – и люди говорили, что это мой потолок.

А сейчас я здесь с этим кубком. Я старалась как могла.

Те, кто пытался залить мой огонь водой, вы добавили к нему бензин. И теперь я пылаю так ярко" – сказал он.

Напомним, что ранее Свитолина показала серию фото из Нью-Йорка.

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В статье: Кори Гауфф
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