Гауфф поблагодарила тех, кто в нее не верил

Американская теннисистка, шестая ракетка мира Коко Гауфф после победы в финале US Open поблагодарила тех, кто сомневается в ее спортивных способностях. Слова чемпионки цитирует The Tennis Letter:

"Спасибо всем, кто в меня не верил. Месяц назад я выиграла турнир WTA 500 – и люди говорили, что на этом я остановлюсь. Две недели назад я выиграла тысячник – и люди говорили, что это мой потолок.

А сейчас я здесь с этим кубком. Я старалась как могла.

Те, кто пытался залить мой огонь водой, вы добавили к нему бензин. И теперь я пылаю так ярко" – сказал он.