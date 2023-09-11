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Новак Джокович возглавил обновленный рейтинг АТР
Он обогнал Карлоса Алькараса
Фото: twitter.com
Сегодня, 11 сентября, был опубликован обновлённый мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его возглавил серб Новак Джокович, выигравший на US Open — 2023 свой 24-й титул на турнирах "Большого шлема".
Напомним, что в финале US Open-2023 соревновай Новак Джокович обыграл Даниила Медведева.
Мировой рейтинг 52 недель ATP
1 (+1). Новак Джокович (Сербия) — 11795 очков
2 (-1). Карлос Алькарас (Испания) — 8535.
3. Даниил Медведев (Россия) — 7280.
4. Хольгер Руне (Дания) — 4710.
5 (+2). Стефанос Циципас (Греция) — 4615.
6 (+2). Андрей Рублёв (Россия) — 4515.
7 (-1). Янник Синнер (Италия) — 4465.
8 (+1). Тэйлор Фритц (США) — 3955.
9 (-4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3560.
10 (+2). Александр Зверев (Германия) — 3030…
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