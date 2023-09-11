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Новак Джокович возглавил обновленный рейтинг АТР

Теннис
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Он обогнал Карлоса Алькараса

Новак Джокович возглавил обновленный рейтинг АТР

Фото: twitter.com

Новина українською

Сегодня, 11 сентября, был опубликован обновлённый мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его возглавил серб Новак Джокович, выигравший на US Open — 2023 свой 24-й титул на турнирах "Большого шлема".

Напомним, что в финале US Open-2023 соревновай Новак Джокович обыграл Даниила Медведева.

Мировой рейтинг 52 недель ATP

1 (+1). Новак Джокович (Сербия) — 11795 очков

2 (-1). Карлос Алькарас (Испания) — 8535.

3. Даниил Медведев (Россия) — 7280.

4. Хольгер Руне (Дания) — 4710.

5 (+2). Стефанос Циципас (Греция) — 4615.

6 (+2). Андрей Рублёв (Россия) — 4515.

7 (-1). Янник Синнер (Италия) — 4465.

8 (+1). Тэйлор Фритц (США) — 3955.

9 (-4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3560.

10 (+2). Александр Зверев (Германия) — 3030…

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В статье: Новак Джокович
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