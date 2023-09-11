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Названы призовые Джоковича за участие в US Open — 2023
Неплохую сумму получил серб
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата США.
В финальном матче турнира он обыграл третью ракетку мира Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.
Напомним, Джокович выиграл свой 24-й турнир "Большого шлема" и повторил рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт по количеству побед на соревнованиях.
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