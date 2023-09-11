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Джокович стал первым, кто выиграл три ТБШ в одном сезоне, не отдав ни единого сета

Теннис
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Серб проводит отличный сезон

Джокович стал первым, кто выиграл три ТБШ в одном сезоне, не отдав ни единого сета

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

36-летний сербский теннисист Новак Джокович стал первым мужчиной в Открытой эре, кто выиграл три финала турниров серии "Большого шлема", не проиграв ни одного сета.

В 2023 году Новак Джокович принял участие в трёх финалах турниров серии "Большого шлема". На Australian Open — 2023 серб обыграл Стефаноса Циципаса в трёх сетах — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Финал Открытого чемпионата Франции завершился также в трёх сетах в пользу Джоковича — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Третий ТБШ этого сезона, Открытый чемпионат США, завершился снова в трёх партиях — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Таким образом, первая ракетка мира АТР Новак Джокович стал первым, кто выиграл три турнира серии "Большого шлема" в рамках одного сезона, не отдав ни одной партии.

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В статье: Новак Джокович
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