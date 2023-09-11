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Новак Джокович высказался о конкуренции в АТР
Серб прокомментировал конкуренцию в туре
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович после победы на US Open — 2023 сравнил конкуренцию в ATP-туре этого года с временем, когда его основными соперниками были швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей.
"Всё по-другому, потому что соперничество, которое у меня было с этими парнями, было очень сильным и упорным. Была очень высокая вероятность того, что я встречусь с Роджером, Рафой или Энди в финале турнира "Большого шлема" на протяжении большей части тех лет, когда мы встречались друг с другом на высочайшем уровне.
Сегодня всё по-другому. В этом году я сыграл три эпичных матча с Алькарасом, и я думаю, именно поэтому идёт дискуссия о следующем соперничестве.
Я думаю, это здорово для нашего спорта, что у нас есть ещё одно очень хорошее противостояние. Знаю, что у Алькараса также есть отличная конкуренция с Синнером. Ещё есть Руне. Конечно, поколение Зверева, Циципаса, Медведева… это ребята, которые по-прежнему входят в топ-5 и 10 лучших в мире… Теннис всё ещё в хорошем состоянии", — сказал Джокович на пресс-конференции.
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