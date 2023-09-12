Энтони Джошуа может провести бой с Тайсоном Фьюри

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) Эдди Хирн рассказал, что его подопечный проведет бой не с американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 4) Юрия (33-0-1, 24 КО).

"Бой против Уайлдера будет одним из самых больших в боксе и супертяжелом весе. Нам постоянно утверждают, что хотят сделать его. Знаете, я действительно не удивлюсь, если Энтони в конечном счете подраются с Тайсоном Фьюри".

Напомним, что Тайсон Фьюри проведет следующий бой с Фрэнсисом Нганну.