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Энтони Джошуа может провести бой с Тайсоном Фьюри
Неожиданный поворот
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) Эдди Хирн рассказал, что его подопечный проведет бой не с американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 4) Юрия (33-0-1, 24 КО).
"Бой против Уайлдера будет одним из самых больших в боксе и супертяжелом весе. Нам постоянно утверждают, что хотят сделать его. Знаете, я действительно не удивлюсь, если Энтони в конечном счете подраются с Тайсоном Фьюри".
Напомним, что Тайсон Фьюри проведет следующий бой с Фрэнсисом Нганну.
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