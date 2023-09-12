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Энтони Джошуа может провести бой с Тайсоном Фьюри

Теннис
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Неожиданный поворот

Энтони Джошуа может провести бой с Тайсоном Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) Эдди Хирн рассказал, что его подопечный проведет бой не с американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 4) Юрия (33-0-1, 24 КО).

"Бой против Уайлдера будет одним из самых больших в боксе и супертяжелом весе. Нам постоянно утверждают, что хотят сделать его. Знаете, я действительно не удивлюсь, если Энтони в конечном счете подраются с Тайсоном Фьюри".

Напомним, что Тайсон Фьюри проведет следующий бой с Фрэнсисом Нганну.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Xsport.ua

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