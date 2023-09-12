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Тони Надаль: Раньше игроки были более конкурентоспособными

Теннис
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Тренер высказался о последних результатах

Тони Надаль: Раньше игроки были более конкурентоспособными

Фото: sport.ru

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Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля, отреагировал на то, что серб Новак Джокович завоевал 24-й титул на турнире "Большого шлема".

"Джокович — великий чемпион, он, вероятно, лучший в истории, и до него будет очень трудно дотянуться не только моему племяннику, но и кому угодно. Я основываю своё мнение на количестве титулов. Но раньше игроки были более конкурентоспособными.

Очень сложно ответить на вопрос, кто лучший в истории. Очевидно, нужно остановить свой выбор на Джоковиче, потому что титулы подтверждают это. Хотя я думаю, что Федереру иногда удавалось играть на ещё более высоком уровне, но всё же думаю, что в спортивном мире будут судить по цифрам, а в этом плане Джокович, несомненно, лучший", — приводит слова Надаля Punto De Break со ссылкой на эфир ElDesmarque.

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В статье: Тони Надаль
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