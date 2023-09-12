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Тони Надаль: Рафа может вернуться на корт к Открытому чемпионату Австралии — 2024

Теннис
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Испанец продолжает восстанавливаться

Тони Надаль: Рафа может вернуться на корт к Открытому чемпионату Австралии — 2024

Фото: NU.nl

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Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля, сообщил, что теннисист планирует вернуться в тур на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

"Рафа в порядке, восстанавливается. Если всё пойдёт хорошо, он хочет вернуться на корт к Открытому чемпионату Австралии — 2024", — приводит слова Тони Надаля El Desmarque.

Напомним, Надаль травмировался во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ выявила у теннисиста растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Позднее, Надаль заявил, что, скорее всего, завершит карьеру в 2024 году.

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В статье: Тони Надаль
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