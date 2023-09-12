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Ангелина Калинина пробилась во второй круг турнира в Сан-Диего

Теннис
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Украинка провела отличный матч

Ангелина Калинина пробилась во второй круг турнира в Сан-Диего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ангелина Калинина одержала победу в стартовом матче на турнире WTA 500 в США. В матче первого круга она обыграла Каролину Плишкову.

Сан-Диего, США. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия) 7:6(4), 0:6, 6:3

Матч продлился около двух с половиной часов. Во втором круге Ангелина сыграет против ещё одной представительницы Чехии - четвёртой сеяной Барбора Крейчиковой.

Украинская теннисистка также уступила в предыдущих двух противостояниях с чешкой: в 2018 году в квалификации Ролан Гаррос и в этом сезоне - в третьем круге Australian Open.

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В статье: Каролина Плишкова Ангелина Калинина
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