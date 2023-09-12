Ангелина Калинина пробилась во второй круг турнира в Сан-Диего

Ангелина Калинина одержала победу в стартовом матче на турнире WTA 500 в США. В матче первого круга она обыграла Каролину Плишкову.

Сан-Диего, США. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия) 7:6(4), 0:6, 6:3

Матч продлился около двух с половиной часов. Во втором круге Ангелина сыграет против ещё одной представительницы Чехии - четвёртой сеяной Барбора Крейчиковой.

Украинская теннисистка также уступила в предыдущих двух противостояниях с чешкой: в 2018 году в квалификации Ролан Гаррос и в этом сезоне - в третьем круге Australian Open.