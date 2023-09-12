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Ангелина Калинина пробилась во второй круг турнира в Сан-Диего
Украинка провела отличный матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ангелина Калинина одержала победу в стартовом матче на турнире WTA 500 в США. В матче первого круга она обыграла Каролину Плишкову.
Сан-Диего, США. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия) 7:6(4), 0:6, 6:3
Матч продлился около двух с половиной часов. Во втором круге Ангелина сыграет против ещё одной представительницы Чехии - четвёртой сеяной Барбора Крейчиковой.
Украинская теннисистка также уступила в предыдущих двух противостояниях с чешкой: в 2018 году в квалификации Ролан Гаррос и в этом сезоне - в третьем круге Australian Open.
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