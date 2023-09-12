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Свитолина: Я готова к приключениям и возможностям, ожидающим меня впереди

Теннис
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Сегодня спортсменке исполняется 29 лет

Свитолина: Я готова к приключениям и возможностям, ожидающим меня впереди

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Елина Свитолина (25 WTA) на своей странице в Instagram опубликовала новый пост посвященный 29-летию спортсменки.

"Сегодня мне официально исполнилось 29. Сейчас, когда я вступаю в последний год своего двадцатилетия, меня переполняют эмоции – волнения, ожидания и немного ностальгии".

Но самое главное – я готова к приключениям и возможностям, ожидающим меня впереди.

Поэтому давайте отпразднуем этот особый день с радостью, смехом и в компании близких людей. Спасибо вам за то, что были частью моего пути, и пусть 29-й год станет лучше!", - написала теннисистка.

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В статье: Элина Свитолина
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