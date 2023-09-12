Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина: Я готова к приключениям и возможностям, ожидающим меня впереди
Сегодня спортсменке исполняется 29 лет
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Елина Свитолина (25 WTA) на своей странице в Instagram опубликовала новый пост посвященный 29-летию спортсменки.
"Сегодня мне официально исполнилось 29. Сейчас, когда я вступаю в последний год своего двадцатилетия, меня переполняют эмоции – волнения, ожидания и немного ностальгии".
Но самое главное – я готова к приключениям и возможностям, ожидающим меня впереди.
Поэтому давайте отпразднуем этот особый день с радостью, смехом и в компании близких людей. Спасибо вам за то, что были частью моего пути, и пусть 29-й год станет лучше!", - написала теннисистка.
Популярное сейчас
- Сергей Кривцов: О самом памятном матче в Италии, о неудобности этого соперника и плохих словах от Де Дзерби
- Без Матвиенко и Пихаленка. Ребров огласил заявку Украины на матч с Италией
- 32 единицы уничтоженной артиллерии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за 11 сентября
- Джокович вышел в 36-й финал Grand Slam, Алькарас сенсационно проиграл полуфинал
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО