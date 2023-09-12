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Симона Халеп дисквалифицирована до 2026 года

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Румынская теннисистка нарушила антидопинговые правила

Симона Халеп дисквалифицирована до 2026 года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Румынская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, двукратная обладательница титулов турниров серии "‎Большого шлема"‎ Симона Халеп дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил.

В конце 2022 года Симона сдала положительный тест на роксадустат во время участия на Открытом чемпионате США, и в её биологическом паспорте были обнаружены нарушения. C октября 2022 года теннисистка была временно отстранена ITIA от участия в соревнованиях.

Срок наказания теннисистки истечёт 6 октября 2026 года. По предварительным данным, экс первая ракетка мира намерена обжаловать данное решение о дисквалификации.

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В статье: Симона Халеп
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
12.09.2023 в 19:14
Ех Сімона......
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