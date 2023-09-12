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Киченок и Остапенко с победы стартовали на турнире в Сан-Диего

Теннис
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Теннисистки совершили камбэк

Киченок и Остапенко с победы стартовали на турнире в Сан-Диего

фото - btu.org.ua

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Людмила Киченок и Елена Остапенко с победы стартовали на турнире WTA-500 в США. На старте соревнований они обыграли Сабрину Сантамарию из СШИ и Ирину Шиманович.

WTA 500. Сан-Диего, США. Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 4) - Сабрина Сантамария/Ирина Шиманович (США/-) 5:7, 7:6(5), 11-9

Во втором сете Киченок и Остапенко уступали со счётом 2-5, после чего совершили камбэк, а на решающем тай-брейке они отыграли один матчбол соперниц.

Следующие соперницы теннисисток определятся в матче Марта Костюк/Алиша Паркс (Украина/США) - Даниэль Коллинс/Коко Вандевей (США).

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В статье: Людмила Киченок
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