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Киченок и Остапенко с победы стартовали на турнире в Сан-Диего
Теннисистки совершили камбэк
фото - btu.org.ua
Людмила Киченок и Елена Остапенко с победы стартовали на турнире WTA-500 в США. На старте соревнований они обыграли Сабрину Сантамарию из СШИ и Ирину Шиманович.
WTA 500. Сан-Диего, США. Первый круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 4) - Сабрина Сантамария/Ирина Шиманович (США/-) 5:7, 7:6(5), 11-9
Во втором сете Киченок и Остапенко уступали со счётом 2-5, после чего совершили камбэк, а на решающем тай-брейке они отыграли один матчбол соперниц.
Следующие соперницы теннисисток определятся в матче Марта Костюк/Алиша Паркс (Украина/США) - Даниэль Коллинс/Коко Вандевей (США).
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