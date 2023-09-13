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Марта Костюк покидает парный турнир в Сан-Диего на старте соревнований
Украинка продолжит борьбу в одиночном разряде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк покидает пірный разряд на турнире WTA 500 в США. В стартовом матче украинка уступила представительнице США Алише Паркс.
Сан-Диего, США. Первый круг
Марта Костюк/Алиша Паркс (Украина/США, OSE) - Даниэль Коллинс/Коко Вандевей (США, WC) 3:6, 6:4, 3-10
Для Марты Костюк и Алиши Паркс это был первый совместный матч. В решающем тай-брейке украинско-американская пара вела в счёте, но вскоре проиграла девять розыгрышей подряд.
В одиночном разряде Марта Костюк в переиграла польскую теннисистку Магду Линнетт.
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