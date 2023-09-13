Марта Костюк покидает парный турнир в Сан-Диего на старте соревнований

Марта Костюк покидает пірный разряд на турнире WTA 500 в США. В стартовом матче украинка уступила представительнице США Алише Паркс.

Сан-Диего, США. Первый круг

Марта Костюк/Алиша Паркс (Украина/США, OSE) - Даниэль Коллинс/Коко Вандевей (США, WC) 3:6, 6:4, 3-10

Для Марты Костюк и Алиши Паркс это был первый совместный матч. В решающем тай-брейке украинско-американская пара вела в счёте, но вскоре проиграла девять розыгрышей подряд.

В одиночном разряде Марта Костюк в переиграла польскую теннисистку Магду Линнетт.