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WTA высказалась по поводу дисквалификации Халеп
Женская теннисная ассоциация не в восторге
Женская теннисная ассоциация (WTA) прокомментировала решение о дисквалификации экс-победительницы Уимблдона и Открытого чемпионата Франции румынки Симоны Халеп на четыре года. Решение об отстранении было вызвано нарушением спортсменкой сразу двух антидопинговых правил.
"Для игроков крайне важно знать правила Теннисной антидопинговой программы и следовать им. Независимый трибунал вынес решение по делу Симоны, и в соответствии с Теннисной антидопинговой программой это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде. WTA поддержит решения, принятые в ходе этого процесса, и продолжит внимательно следить за ним", — говорится в заявлении, приведённом на официальном сайте WTA.
31-летняя Халеп не выходит на корт с октября 2022 года, когда её допинг-проба на US Open дала положительный результат на роксадустат.
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