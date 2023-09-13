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Сборная Украины объявила состав на матчи Кубка Дэвиса

Теннис
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Первые матчи стартуют уже завтра, 14 сентября

Сборная Украины объявила состав на матчи Кубка Дэвиса

Фото: sport.ru

Новина українською

Сборная Украины проводит домашний матч Кубка Дэвиса в грузинском городе Каспи. В стартовых матчах, которые пройдут 14 сентября на корт выйдут:

Алексей Крутых - Николас Мехия

Владислав Орлов - Даниэль Элаи Галан

Уже в пятницу, 15 сентября сборную Украины представят:

Вячеслав Белинский/Илья Белобородько - Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара

Алексей Крутых - Даниэль Элаи Галан

Владислав Орлов - Николас Мехия

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В статье: Кубок Дэвиса
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Источник:
BTU

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