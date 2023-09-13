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Сборная Украины объявила состав на матчи Кубка Дэвиса
Первые матчи стартуют уже завтра, 14 сентября
Фото: sport.ru
Сборная Украины проводит домашний матч Кубка Дэвиса в грузинском городе Каспи. В стартовых матчах, которые пройдут 14 сентября на корт выйдут:
Алексей Крутых - Николас Мехия
Владислав Орлов - Даниэль Элаи Галан
Уже в пятницу, 15 сентября сборную Украины представят:
Вячеслав Белинский/Илья Белобородько - Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара
Алексей Крутых - Даниэль Элаи Галан
Владислав Орлов - Николас Мехия
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Источник:BTU
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