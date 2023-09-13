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Свитолина вошла в топ-5 по количеству эйсов в сезоне на ТБШ
Отличный результат для стартового сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в топ-5 сезона по количеству подач навылет на "мэйджорах".
Всего за 14 матчей украинка сделала 66 эйсов. Лидером по этому показателю стала Арина Соболенко, которая подала 144 эйса за 26 матчей.
Топ-5 лидеров:
Елена Рыбакина (Казахстан) - 106 эйсов за 16 матчей (в среднем 6,6 за игру)
Онс Жабер (Тунис) - 72 эйса за 18 матчей (в среднем 4 за игру)
Элина Свитолина (Украина) - 66 эйсов за 14 матчей (в среднем 4,7 за игру)
Коко Гауфф (США) - 60 эйсов за 17 матчей (в среднем 3,5 за игру)
Напомним, что Элина Свитолина пропустила достаточно длинный отрезок сезона из-за рождения дочери. Лучшим её достижением в этом году стал полуфинал Уимблдона.
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