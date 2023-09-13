  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек пропустит турнир в Гвадалахаре
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек пропустит турнир в Гвадалахаре

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка сменила график

Ига Швёнтек пропустит турнир в Гвадалахаре

Фото: tennisnet

Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек отказалась от участия в турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который пройдёт с 17 по 23 сентября.

"Привет! К сожалению, мне придётся сняться с турнира в Гвадалахаре из-за смены графика. Мне необходимо прислушиваться к своему организму, поскольку сезон очень напряжённый. Наш приоритет – отыграть его до конца в добром здравии, без риска получить травму. Жаль, что меня не будет в Мексике, но я уверена, что атмосфера там будет такой же удивительной, какой я её помню. Увидимся в Токио", — написала Швёнтек в своих социальных сетях.

Турнир WTA-500 в Токио (Япония) пройдёт с 25 сентября по 1 октября.

По теме
yellow-arrow
Свитолина вошла в топ-5 по количеству эйсов в сезоне на ТБШ
yellow-arrow
Сборная Украины объявила состав на матчи Кубка Дэвиса
yellow-arrow
WTA высказалась по поводу дисквалификации Халеп
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде