Ига Швёнтек пропустит турнир в Гвадалахаре

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек отказалась от участия в турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который пройдёт с 17 по 23 сентября.

"Привет! К сожалению, мне придётся сняться с турнира в Гвадалахаре из-за смены графика. Мне необходимо прислушиваться к своему организму, поскольку сезон очень напряжённый. Наш приоритет – отыграть его до конца в добром здравии, без риска получить травму. Жаль, что меня не будет в Мексике, но я уверена, что атмосфера там будет такой же удивительной, какой я её помню. Увидимся в Токио", — написала Швёнтек в своих социальных сетях.

Турнир WTA-500 в Токио (Япония) пройдёт с 25 сентября по 1 октября.