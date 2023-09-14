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Сан-Диего. Ангелина Калинина не смогла прервать серию поражений в матче с Барборой Крейчиковой

Теннис
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Украинка проиграла третий матч сопернице

Сан-Диего. Ангелина Калинина не смогла прервать серию поражений в матче с Барборой Крейчиковой

Фото: WTA Tennis

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина покидает турнир WTA-500 в США в 1/8 финала. Во втором круге соревнований она уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.

Сан-Диего, США. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Барбора Крейчикова (Чехия, 4/WC) 3:6, 2:6

Матч продлился 1 час и 20 минут. За это время Калинина сделала одну подачу навылет и одну двойную ошибку, а также реализовала один брейк-поинт. Крейчикова записала на свой счет девять эйсов и восемь двойных ошибок.

Эта встреча теннисисток стала третьей. Все три победы на счету Крейчиковой и потерпела третье поражение. В этом сезоне украинка уступила Крейчиковой в третьем круге Australian Open.

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