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Сан-Диего. Ангелина Калинина не смогла прервать серию поражений в матче с Барборой Крейчиковой
Украинка проиграла третий матч сопернице
Фото: WTA Tennis
Украинская теннисистка Ангелина Калинина покидает турнир WTA-500 в США в 1/8 финала. Во втором круге соревнований она уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.
Сан-Диего, США. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Барбора Крейчикова (Чехия, 4/WC) 3:6, 2:6
Матч продлился 1 час и 20 минут. За это время Калинина сделала одну подачу навылет и одну двойную ошибку, а также реализовала один брейк-поинт. Крейчикова записала на свой счет девять эйсов и восемь двойных ошибок.
Эта встреча теннисисток стала третьей. Все три победы на счету Крейчиковой и потерпела третье поражение. В этом сезоне украинка уступила Крейчиковой в третьем круге Australian Open.
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