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Марта Костюк прекратила свои выступления на турнире в Сан-Диего
Уступила именитой сопернице
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в третий круг турнира WTA-500 в Сан-Диего. Марта в ожесточенном бою проиграла бразильянке Беатрис Хаддад Майя, входящей в топ-20 рейтинг WTA.
Матч длился более трех часов. Первый сет Марта проиграла со счетом 5:7, а вот второй оставила за собой благодаря успешным действиям на тайбрейке. А вот в третьей партии борьбы не получилось – 2:6.
Примечательно, что это была первая официальная встреча между этими соперницами.
WTA-500. Сан-Диего. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 1:2 (5:7, 7:6(3), 2:6)
В следующем круге соревнований Беатрис Хаддад Майя сыграет против чешки Барборы Крейчиковой, ранее выбившей из турнира еще одну украинку Ангелину Калинину.
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