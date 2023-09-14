Марта Костюк прекратила свои выступления на турнире в Сан-Диего

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в третий круг турнира WTA-500 в Сан-Диего. Марта в ожесточенном бою проиграла бразильянке Беатрис Хаддад Майя, входящей в топ-20 рейтинг WTA.

Матч длился более трех часов. Первый сет Марта проиграла со счетом 5:7, а вот второй оставила за собой благодаря успешным действиям на тайбрейке. А вот в третьей партии борьбы не получилось – 2:6.

Примечательно, что это была первая официальная встреча между этими соперницами.

WTA-500. Сан-Диего. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 1:2 (5:7, 7:6(3), 2:6)

В следующем круге соревнований Беатрис Хаддад Майя сыграет против чешки Барборы Крейчиковой, ранее выбившей из турнира еще одну украинку Ангелину Калинину.