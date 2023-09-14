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Кубок Дэвиса. Украина с ничейным счетом завершает первый игровой день с Колумбией

Теннис
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Шансы на уверенное лидерство были

Кубок Дэвиса. Украина с ничейным счетом завершает первый игровой день с Колумбией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины провела встречу со сборной Колумбии в рамках Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса. Каспи, Грузия

Украина — Колумбия 1-1

Алексей Крутых - Николас Мехия 6:4, 6:3

Владислав Орлов - Даниэль Элаи Галан 7:5, 3:6, 0:6

В первом сете Крутых сделал брейк в стартовом гейме и сохранил преимущество в счёте, а в концовке второго сета украинец выиграл два гейма на подаче Мехии.

Во втором матче Владислав Орлов уступил в трехсетовом матче Даниэлю Элаи Галану. Первый сет украинец записал в свой актив, а во втором и третьем не смог навязать свою борьбу и таким образом счёт по итогам первого игрового дня сравнялся.

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В статье: Кубок Дэвиса Владислав Орлов Алексей Крутых
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