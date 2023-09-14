Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Дэвиса. Украина с ничейным счетом завершает первый игровой день с Колумбией
Шансы на уверенное лидерство были
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины провела встречу со сборной Колумбии в рамках Кубка Дэвиса.
Кубок Дэвиса. Каспи, Грузия
Украина — Колумбия 1-1
Алексей Крутых - Николас Мехия 6:4, 6:3
Владислав Орлов - Даниэль Элаи Галан 7:5, 3:6, 0:6
В первом сете Крутых сделал брейк в стартовом гейме и сохранил преимущество в счёте, а в концовке второго сета украинец выиграл два гейма на подаче Мехии.
Во втором матче Владислав Орлов уступил в трехсетовом матче Даниэлю Элаи Галану. Первый сет украинец записал в свой актив, а во втором и третьем не смог навязать свою борьбу и таким образом счёт по итогам первого игрового дня сравнялся.
Популярное сейчас
- Офицер безопасности Диназа погиб в бою с российскими оккупантами
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из итальянских обидчиков сборной Украины. ФОТО
- Стало известно имя фаворита на пост тренера сборной Германии. Феллер больше не будет тренировать сборную
- Гауфф победила белоруску Соболенко в финале US Open 2023
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО