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Новак Джокович: Соскучился по игре Джоковича и Федерера

Теннис
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Серб высказался об отсутствии легенд

Новак Джокович: Соскучился по игре Джоковича и Федерера

Getty Images/Global Images Ukraine

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24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что скучает по игре испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

"Лично я не очень скучаю по ним, но соскучился по их игре, потому что Надаль и Федерер — легендарные теннисисты», — приводит слова Джоковича Marca.

Напомним, Надаль травмировался во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open — 2023.

Федерер завершил профессиональную карьеру в сентябре 2022 года.

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В статье: Новак Джокович
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