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Новак Джокович: Соскучился по игре Джоковича и Федерера
Серб высказался об отсутствии легенд
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что скучает по игре испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.
"Лично я не очень скучаю по ним, но соскучился по их игре, потому что Надаль и Федерер — легендарные теннисисты», — приводит слова Джоковича Marca.
Напомним, Надаль травмировался во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open — 2023.
Федерер завершил профессиональную карьеру в сентябре 2022 года.
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