Сан-Диего. Киченок и Остапенко не смогли выйти в полуфинал соревнований

Людмила Киченок и Елена Остапенко не смогли выйти в полуфинал турнира в Сан-Диего. В четвертьфинальном матче украинско-латвийская пара уступила Даниэль Коллинс и Коко Вандевей.

Сан-Диего, США. Четвертьфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 4) - Даниэль Коллинс/Коко Вандевей (США) 6:2, 5:7, 9-11

Киченок и Остапенко уверенно стартовали и первый сет забрали себе в актив. Во втором сете они вели 5:3, но не сумели сохранить преимущество и проиграли следующие четыре гейма.

На решающем тай-брейке украинско-латвийская пара не сумела завершить встречу победой.