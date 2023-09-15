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Сан-Диего. Киченок и Остапенко не смогли выйти в полуфинал соревнований
Все решалось на тай-брейке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Людмила Киченок и Елена Остапенко не смогли выйти в полуфинал турнира в Сан-Диего. В четвертьфинальном матче украинско-латвийская пара уступила Даниэль Коллинс и Коко Вандевей.
Сан-Диего, США. Четвертьфинал
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 4) - Даниэль Коллинс/Коко Вандевей (США) 6:2, 5:7, 9-11
Киченок и Остапенко уверенно стартовали и первый сет забрали себе в актив. Во втором сете они вели 5:3, но не сумели сохранить преимущество и проиграли следующие четыре гейма.
На решающем тай-брейке украинско-латвийская пара не сумела завершить встречу победой.
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