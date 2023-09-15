Новак Джокович: Завершение сезона в статусе первой ракетки мира было бы бонусом к отличному году

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил, что сохранение лидирующей позиции в мировом рейтинге не является для него приоритетной задачей.

"Завершение сезона в статусе первой ракетки мира было бы бонусом к отличному году, но это не приоритет. Моим приоритетом было выиграть турниры "Большого шлема" в этом сезоне. Я выиграл три и в четвёртом вышел в финал. Для меня это идеальный год, не говоря уже о том, что я представляю свою страну. Всё, что произойдёт с этого момента, будет бонусом", — приводит слова Джоковича Marca.

Напомним, в 2023 году Джокович стал победителем Australian Open, "Роллан Гаррос" и US Open.