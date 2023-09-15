  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович: Завершение сезона в статусе первой ракетки мира было бы бонусом к отличному году
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович: Завершение сезона в статусе первой ракетки мира было бы бонусом к отличному году

Теннис
(1 голосов)

Серб высказался о статусе первой ракетки мира

Новак Джокович: Завершение сезона в статусе первой ракетки мира было бы бонусом к отличному году

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил, что сохранение лидирующей позиции в мировом рейтинге не является для него приоритетной задачей.

"Завершение сезона в статусе первой ракетки мира было бы бонусом к отличному году, но это не приоритет. Моим приоритетом было выиграть турниры "Большого шлема" в этом сезоне. Я выиграл три и в четвёртом вышел в финал. Для меня это идеальный год, не говоря уже о том, что я представляю свою страну. Всё, что произойдёт с этого момента, будет бонусом", — приводит слова Джоковича Marca.

Напомним, в 2023 году Джокович стал победителем Australian Open, "Роллан Гаррос" и US Open.

По теме
yellow-arrow
Марин Чилич поддержал Симону Халеп
yellow-arrow
Сан-Диего. Киченок и Остапенко не смогли выйти в полуфинал соревнований
yellow-arrow
Сборная Украины проиграла Германии в 1/8 финала ЧЕ-2023 по настольному теннису
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде