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Джокович сыграет с Испанией в матче Кубка Дэвиса

Теннис
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Серб проведет первый матч

Джокович сыграет с Испанией в матче Кубка Дэвиса

Фото: twitter.com

Новина українською

15 сентября, первая ракетка мира Новак Джокович сыграет за сборную Сербии в одиночном матче на групповом этапе Кубка Дэвиса. Спортсмен в рамках игр своей национальной команды со сборной Испании встретится с Алехандро Давидович-Фокиной.

Матч начнётся около 17:30 по киевскому времени.

Ранее теннисисты играли друг с другом пять раз, четыре встречи остались за Новаком Джоковичем.

Отметим, что в первой встрече группового этапа сборная Сербии уверенно обыграла представителей Южной Кореи, а испанцы потерпели поражение в матче с командой Чехии.

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В статье: Новак Джокович
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