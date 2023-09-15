Джокович сыграет с Испанией в матче Кубка Дэвиса

15 сентября, первая ракетка мира Новак Джокович сыграет за сборную Сербии в одиночном матче на групповом этапе Кубка Дэвиса. Спортсмен в рамках игр своей национальной команды со сборной Испании встретится с Алехандро Давидович-Фокиной.

Матч начнётся около 17:30 по киевскому времени.

Ранее теннисисты играли друг с другом пять раз, четыре встречи остались за Новаком Джоковичем.

Отметим, что в первой встрече группового этапа сборная Сербии уверенно обыграла представителей Южной Кореи, а испанцы потерпели поражение в матче с командой Чехии.