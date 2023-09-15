  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович: Алькараса ждёт грандиозная карьера
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович: Алькараса ждёт грандиозная карьера

Теннис
(1 голосов)

Серб восхищен испанцем

Джокович: Алькараса ждёт грандиозная карьера

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о 20-летнем испанском спортсмене Карлосе Алькарасе.

"Карлос Алькарас уже находится на высоком уровне. Он выступает в туре всего пару лет и уже выиграл два турнира "Большого шлема", а также стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.

Прошлый год был невероятным для парня, которому было всего 19 лет. Это действительно впечатляет. Алькарас — особенный парень. Его ждёт грандиозная карьера, если он не будет получать травм и будет поддерживать свой игровой уровень. Хотя никто не может гарантировать, что в конечном итоге он станет одним из лучших в истории", — сказал Джокович на пресс-конференции.

По теме
yellow-arrow
Кубок Дэвиса. Владислав Орлов принес победу Украине в дуэле с Колумбией
yellow-arrow
Кубок Дэвиса. Белинский и Безбородько потерпели поражение, Алексей Крутых сравнял счет с Колумбией
yellow-arrow
Джокович сыграет с Испанией в матче Кубка Дэвиса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде