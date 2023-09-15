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Джокович: Алькараса ждёт грандиозная карьера
Серб восхищен испанцем
Фото: AFP/Автор - неизвестен
24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о 20-летнем испанском спортсмене Карлосе Алькарасе.
"Карлос Алькарас уже находится на высоком уровне. Он выступает в туре всего пару лет и уже выиграл два турнира "Большого шлема", а также стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.
Прошлый год был невероятным для парня, которому было всего 19 лет. Это действительно впечатляет. Алькарас — особенный парень. Его ждёт грандиозная карьера, если он не будет получать травм и будет поддерживать свой игровой уровень. Хотя никто не может гарантировать, что в конечном итоге он станет одним из лучших в истории", — сказал Джокович на пресс-конференции.
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