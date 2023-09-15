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Джокович принес победу Сербии над Испанией в Кубке Дэвиса

Теннис
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Противостояние команд завершилось со счётом 2:0

Джокович принес победу Сербии над Испанией в Кубке Дэвиса

Фото: twitter.com

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24-кратный обладатель турниров серии "‎Большого шлема"‎ и первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Алехандро Давидович-Фокину в рамках противостояния сборных Испании и Сербии группы С в Кубке Дэвиса. Это первая победа серба в статусе чемпиона US Open — 2023.

Матч продлился 1 час 49 минут и закончился со счётом 2:0 в пользу сербского теннисиста — 6:3, 6:4. По ходу встречи Новак Джокович выполнил десять эйсов и допустил одну двойную ошибку, Давидович-Фокина подал четыре эйса и не допустил ни одной двойной ошибки.

Таким образом, после победы Джоковича сборная Сербии одержала верх над сборной Испании и обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

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В статье: Новак Джокович
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