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Ястремская покорила болельщиков слишком откровенным нарядом. Видео
Какой там теннис, не ту профессию выбрала девушка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новым образом. Наша спортсменка в откровенном платье посетила один из ресторанов мексиканской Гвадалахары. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Энди Маррей
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