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Ястремская покорила болельщиков слишком откровенным нарядом. Видео

Теннис
(1 голосов)

Какой там теннис, не ту профессию выбрала девушка

Ястремская покорила болельщиков слишком откровенным нарядом. Видео

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новым образом. Наша спортсменка в откровенном платье посетила один из ресторанов мексиканской Гвадалахары. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Энди Маррей принес первую победу Великобритании в Кубке Дэвиса.

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В статье: Даяна Ястремская
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