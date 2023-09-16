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Три украинки сыграют на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре

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Три украинки сыграют на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре

Фото: Ubitennis

UA-Футбол
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С 17 по 23 сентября в мексиканской Гвадалахаре состоится турнир серии WTA 1000. В нем примут участие три представительницы Украины.

Ангелина Калинина станет 12-й сеяной на соревнованиях. В первом поединке на турнире она сыграет против победительницы одного из квалификационных матчей (ее имя пока не известно).

Марта Костюк в первом круге сыграет против канадки Стэйси Фунг. В случае успеха в этом поединке, во втором круге украинку ждет латышка Елена Остапенко, которая играть первый круг не будет.

Даяна Ястремская также начнет выступления матчем против победительницы квалификации. В случае успеха наша спортсменка выйдет на триумфаторку матча Азаренко/Монтгомери.

Напомним, что ранее Ястремская показала привлекательное фото.

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В статье: Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина
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