Три украинки сыграют на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре

С 17 по 23 сентября в мексиканской Гвадалахаре состоится турнир серии WTA 1000. В нем примут участие три представительницы Украины.

Ангелина Калинина станет 12-й сеяной на соревнованиях. В первом поединке на турнире она сыграет против победительницы одного из квалификационных матчей (ее имя пока не известно).

Марта Костюк в первом круге сыграет против канадки Стэйси Фунг. В случае успеха в этом поединке, во втором круге украинку ждет латышка Елена Остапенко, которая играть первый круг не будет.

Даяна Ястремская также начнет выступления матчем против победительницы квалификации. В случае успеха наша спортсменка выйдет на триумфаторку матча Азаренко/Монтгомери.