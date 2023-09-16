Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киченок и Фридзам – чемпионки турнира WTA 250 в Осаке
Поздравляем украинку
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла парный турнир серии WTA 250 в японской Осаке. В финальном поединке за главный титул соревнований наша спортсменка в паре с представительницей Германии Аной-Леной Фридзам победили дуэт Путинцева/Калинская.
Счет встречи 2-0 (7-6; 6-3) в пользу триумфаторок турнира, на счету которых 1 подача на вылет, 5 подряд выигранных очков, 4 из 14 использованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.
Это девятый парный титул на уровне WTA в карьере украинки. Немка в четвертый раз стала чемпионкой в парном разряде. Спортсменки завоевали первый титул, играя в паре друг с другом.
Напомним, что ранее стало известно, кто из украинок
Популярное сейчас
- Возвращение блудного Рамоса: отказался от Саудовской Аравии, снизил зарплату в 20 раз, но фаны Севильи ему не верят
- Силы обороны уничтожили 350 россиян и около 90 единиц техники. Генштаб подытожил потери врага
- Александрия — Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Кубок Дэвиса. Украина с ничейным счетом завершает первый игровой день с Колумбией
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО