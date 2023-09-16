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Киченок и Фридзам – чемпионки турнира WTA 250 в Осаке

Теннис
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Поздравляем украинку

Киченок и Фридзам – чемпионки турнира WTA 250 в Осаке

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла парный турнир серии WTA 250 в японской Осаке. В финальном поединке за главный титул соревнований наша спортсменка в паре с представительницей Германии Аной-Леной Фридзам победили дуэт Путинцева/Калинская.

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-3) в пользу триумфаторок турнира, на счету которых 1 подача на вылет, 5 подряд выигранных очков, 4 из 14 использованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

Это девятый парный титул на уровне WTA в карьере украинки. Немка в четвертый раз стала чемпионкой в парном разряде. Спортсменки завоевали первый титул, играя в паре друг с другом.

Напомним, что ранее стало известно, кто из украинок сыграет на турнире в Гвадалахаре.

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В статье: Надежда Киченок
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