Володько проиграла в первом раунде квалификации Гуанчжоу

Украинская теннисистка Екатерина Володько проиграла на старте квалификации турнира серии WTA 250 в китайском Гуанчжоу.

В первом матче на соревнованиях наша спортсменка уступила Виктории Голубич из Швейцарии.

Счет матча 2-0 (6-4; 7-5) в пользу триумфатора встречи. Отметим, что это уже второе поражение Екатерины от Голубич за последние 8 дней. Предыдущий поединок спортсменки сыграли на турнире ITF W100 в Токио.