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Володько проиграла в первом раунде квалификации Гуанчжоу

Теннис
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К сожалению, украинка не сыграет на турнире

Володько проиграла в первом раунде квалификации Гуанчжоу

Фото: beIN SPORTS

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Екатерина Володько проиграла на старте квалификации турнира серии WTA 250 в китайском Гуанчжоу.

В первом матче на соревнованиях наша спортсменка уступила Виктории Голубич из Швейцарии.

Счет матча 2-0 (6-4; 7-5) в пользу триумфатора встречи. Отметим, что это уже второе поражение Екатерины от Голубич за последние 8 дней. Предыдущий поединок спортсменки сыграли на турнире ITF W100 в Токио.

Напомним, ранее определились украинки, которые выступят на турнире в Гвадалахаре.

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