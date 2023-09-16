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Володько проиграла в первом раунде квалификации Гуанчжоу
К сожалению, украинка не сыграет на турнире
Фото: beIN SPORTS
Украинская теннисистка Екатерина Володько проиграла на старте квалификации турнира серии WTA 250 в китайском Гуанчжоу.
В первом матче на соревнованиях наша спортсменка уступила Виктории Голубич из Швейцарии.
Счет матча 2-0 (6-4; 7-5) в пользу триумфатора встречи. Отметим, что это уже второе поражение Екатерины от Голубич за последние 8 дней. Предыдущий поединок спортсменки сыграли на турнире ITF W100 в Токио.
Напомним, ранее
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