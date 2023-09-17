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Ястремская и Киченок получили соперниц в парном разряде Гвадалахары
Будет не просто
Фото: Eurosport
Две украинские теннисистки выступят в парном разряде турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика), который пройдет с 17 по 23 сентября.
Даяна Ястремская вместе со своей напарницей, полькой Магдаленой Френх в первом круге соревнований сыграют против американского дуэта Кэролайн Доулгайд/Эйша Мухаммед.
Людмила Киченок в паре с представительницей Нидерландов Аранчей Рус за второй круг будут бороться против Ренаты Сарасуи из Мексики и вероники мирошниченко (без страны).
Оба матча состоятся завтра, 18 сентября.
Напомним, что ранее Крейчикова
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