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Ястремская и Киченок получили соперниц в парном разряде Гвадалахары

Теннис
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Будет не просто

Ястремская и Киченок получили соперниц в парном разряде Гвадалахары

Фото: Eurosport

UA-Футбол
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Две украинские теннисистки выступят в парном разряде турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика), который пройдет с 17 по 23 сентября.

Даяна Ястремская вместе со своей напарницей, полькой Магдаленой Френх в первом круге соревнований сыграют против американского дуэта Кэролайн Доулгайд/Эйша Мухаммед.

Людмила Киченок в паре с представительницей Нидерландов Аранчей Рус за второй круг будут бороться против Ренаты Сарасуи из Мексики и вероники мирошниченко (без страны).

Оба матча состоятся завтра, 18 сентября.

Напомним, что ранее Крейчикова выиграла турнир в Сан-Диего.

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В статье: Даяна Ястремская Людмила Киченок
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