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Рейтинг WTA. Свитолина улучшила свои позиции, Костюк поднялась на 42-е место
Обновленный рейтинг WTA
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
18 сентября был обновлён мировой рейтинг WTA. Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на одну строчку вверх и находится на 24-м месте. Ангелина Калинина осталась на 28-й позиции, а Марта Костюк обошла Лесю Цуренко (№46) и поднялась на 42-ю строчку (+3).
Катерина Байндл опустилась на 86-е место (-2). Даяна Ястремская вплотную приблизилась к возвращению в топ-100 мирового рейтинга, заняв 102-е место (+3).
В парном рейтинге по итогам US Open Людмила Киченок осталась на 28-м месте, следом за ней находится Марта Костюк (33-е место), а Надежда Киченок, после победы на турнире в Осаке, поднялась на 45-ю позицию (+7).
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