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Виталий Сачко и Алексей Крутых потеряли 4 позиции в обновленном рейтинге АТР

Теннис
(1 голосов)

Неудачная неделя для украинцев

Виталий Сачко и Алексей Крутых потеряли 4 позиции в обновленном рейтинге АТР

Фото: ITF

Новина українською

В понедельник, 18 сентября появился обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов

Лучший теннисист Украины Виталий Сачко на смог удержаться и потерял 4 позиции. Теперь он занимает 166-е место в рейтинге АТР.

Алексей Крутых опустился на 256-е место (-3), а Илья Марченко улучшил свое положение 272-е место (+1).

В топ-500 на этой неделе вошли Владислав Орлов - 406-е место (+2) и Эрик Ваншельбойм - 418-е место (+1).

В парном рейтинге продолжает доминировать Денис Молчанов, который сохранил на этой неделе 76-е место.

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В статье: Денис Молчанов Виталий Сачко Алексей Крутых
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