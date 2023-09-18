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Виталий Сачко и Алексей Крутых потеряли 4 позиции в обновленном рейтинге АТР
Неудачная неделя для украинцев
Фото: ITF
В понедельник, 18 сентября появился обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов
Лучший теннисист Украины Виталий Сачко на смог удержаться и потерял 4 позиции. Теперь он занимает 166-е место в рейтинге АТР.
Алексей Крутых опустился на 256-е место (-3), а Илья Марченко улучшил свое положение 272-е место (+1).
В топ-500 на этой неделе вошли Владислав Орлов - 406-е место (+2) и Эрик Ваншельбойм - 418-е место (+1).
В парном рейтинге продолжает доминировать Денис Молчанов, который сохранил на этой неделе 76-е место.
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