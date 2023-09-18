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Новак Джокович пропустит Мастерс в Шанхае

Теннис
(1 голосов)

Причина пропуска соревнований неизвестна

Новак Джокович пропустит Мастерс в Шанхае

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович объявил, что пропустит "Мастерс" в Шанхае (Китай) в текущем сезоне, а также обратился к своим китайским болельщикам.

"В течение многих лет лучшую поддержку, которую я получаю во многих точках мира, я находил в Китае. Шанхай всегда был одним из моих любимых турниров в сезоне. Мне будет не хватать моих болельщиков из Китая. Надеюсь, что смогу вернуться туда в будущем и снова сыграть перед всеми вами", — написал теннисист в социальной сети.

Напомним, неделей ранее Новак Джокович стал чемпионом Открытого чемпионата США, а затем принял участие в матчах группового этапа Кубка Дэвиса.

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В статье: Новак Джокович
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