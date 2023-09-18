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Алексей Крутых пробился в основную сетку турнира в Сен-Тропе

Теннис
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Украинец не испытал проблем в финале квалификации

Алексей Крутых пробился в основную сетку турнира в Сен-Тропе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 18 сентября, украинский теннисист Алексей Крутых одержал победу в финале квалификации на турнир в Сен-Тропе.

Во втором круге отборочного раунда он обыграл представителя Франции Микаила Алимли.

Квалификация. Второй круг

Алексей Крутых (Украина, 3) - Микаил Алимли (Франция, WC) 6:1, 6:2

Для украинского теннисиста эта квалификация стала третьей за три месяца. Ранее Крутых одержал две победы за сборную Украины в матче Кубка Дэвиса против Колумбии.

Соперник по основной сетке определится позже.

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В статье: Алексей Крутых
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