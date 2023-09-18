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ФОТО. Рафаэль Надаль сыграл в гольф с Пау Газолем
Испанский теннисист восстанавливается от травмы
Фото: The North East Affairs
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях совместное фото с легендарным испанским баскетболистом, членом Зала славы баскетбола Пау Газолем.
Титулованные спортсмены вместе сыграли в гольф.
"Прекрасное утро с моим другом", — подписал фото Надаль.
Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время Australian Open — 2023. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.
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