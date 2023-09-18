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Надаль: Я надеюсь снова играть, снова быть конкурентоспособным

Теннис
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Посмотрим, сможет ли испанец снова бороться за лидерство

Надаль: Я надеюсь снова играть, снова быть конкурентоспособным

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, с каким настроем готовится вернуться в ATP-тур после почти годового пропуска соревнований из-за травмы.

"Я надеюсь снова играть, снова быть конкурентоспособным, а не выиграть "Ролан Гаррос" или Australian Open, не хочу вводить людей в заблуждение. Я не говорю, что это невозможно, потому что в спорте всё очень быстро меняется", – сказал Надаль в эфире испанского телеканала Movistar.

Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время Australian Open — 2023. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.

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В статье: Рафаэль Надаль
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