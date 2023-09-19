Марта Костюк одержала победу на старте турнира в Гвадалахаре

Марта Костюк с победы стартовал на турнире WTA 1000 в Мексике. В матче первого круга теннисистка обыграла представительницу Канады Стэйси Фанг.

Гвадалахара, Мексика. Первый круг

Марта Костюк (Украина) - Стэйси Фанг (Канада) 6:3, 2:6, 6:0

Матч продлился 1 час 55 минут. За это время Костюк сделала 3 эйса, 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейкпоинтов. У её соперницы 3 двойные и 100% реализация брейкпоинтов - 3/3.

В следующем круге Марта встретится с Еленой Остапенко из Латвии, посеянной под шестым номером. Для теннисисток это будет первая встреча.