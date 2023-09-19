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Илья Марченко потерпел поражение в первом круге основной сетки турнира в Коламбусе
Украинец отдал матч сопернику
фото - btu.org.ua
Украинский теннисист Илья Марченко провел матч на хардовом челленджере в Коламбусе (США).
На старте соревнований он не сумел обыграть американца Тенниса Сандгрена (№197 ATP).
Коламбус. Первый круг
Илья Марченко (Украина, 272) – Теннис Сандгрен (США) – 2:6, 1:6
В следующем круге Сандгрен сыграет с Раяном Пенистоном из Великобритании или Бернардом Томичем из Австралии.
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