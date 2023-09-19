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Илья Марченко потерпел поражение в первом круге основной сетки турнира в Коламбусе

Теннис
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Украинец отдал матч сопернику

Илья Марченко потерпел поражение в первом круге основной сетки турнира в Коламбусе

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко провел матч на хардовом челленджере в Коламбусе (США).

На старте соревнований он не сумел обыграть американца Тенниса Сандгрена (№197 ATP).

Коламбус. Первый круг

Илья Марченко (Украина, 272) – Теннис Сандгрен (США) – 2:6, 1:6

В следующем круге Сандгрен сыграет с Раяном Пенистоном из Великобритании или Бернардом Томичем из Австралии.

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В статье: Илья Марченко
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