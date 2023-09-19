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Гвадалахара. Людмила Киченок и Аранча Рус совершили камбек и вышли во второй круг соревнований
Отличный старт в исполнении теннисисток
Фото:БТУ
Украинские теннисистки провели свои стартовые матчи в парном разряде турнира WTA в Мексике. В первом круге они обыграли дуэт Вероника Мирошниченко/Рената Сарасуа.
Гвадалахара, Мексика
Людмила Киченок/Аранча Рус (Нидерланды) - Вероника Мирошниченко/Рената Сарасуа (-/Мексика) - 3:6, 6:1, 10-4
Следующими соперницами теннисисток станут чемпионки US Open и третьи сеяные Габриэла Дабровски из Канады и новозеландка Эрин Раутлифф.
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