Гвадалахара. Людмила Киченок и Аранча Рус совершили камбек и вышли во второй круг соревнований

Украинские теннисистки провели свои стартовые матчи в парном разряде турнира WTA в Мексике. В первом круге они обыграли дуэт Вероника Мирошниченко/Рената Сарасуа.

Гвадалахара, Мексика

Людмила Киченок/Аранча Рус (Нидерланды) - Вероника Мирошниченко/Рената Сарасуа (-/Мексика) - 3:6, 6:1, 10-4

Следующими соперницами теннисисток станут чемпионки US Open и третьи сеяные Габриэла Дабровски из Канады и новозеландка Эрин Раутлифф.