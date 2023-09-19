Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль: Я бы хотел стать президентом мадридского Реала
Испанский теннисист увлекается футболом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о желании стать президентом мадридского "Реала".
"Могу ли я стать президентом мадридского "Реала"? Думаю, я бы хотел этого, но прямо сейчас у клуба есть самый лучший президент, которого только можно представить", – приводит слова Надаля Eurosport со ссылкой на Movistar.
Рафаэль Надаль стал одним из звёздных гостей матча испанской Примеры между мадридским "Реалом" и "Реалом Сосьедад". Победу со счётом 2:1 одержали "сливочные".
Популярное сейчас
- Герой против Шахтера закончил на футбольных задворках, а затем стал рэпером. История падения Джексона Мартинеса
- Бил лежачих, наступал на Месси, нырял в финале ЛЧ: Шахтер сыграет против главного злодея эпохи
- Продолжаем уничтожать технику и живую силу противника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки
- Кубок Дэвиса. Владислав Орлов принес победу Украине в дуэле с Колумбией
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО