Надаль: Я бы хотел стать президентом мадридского Реала

Испанский теннисист, экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о желании стать президентом мадридского "Реала".

"Могу ли я стать президентом мадридского "Реала"? Думаю, я бы хотел этого, но прямо сейчас у клуба есть самый лучший президент, которого только можно представить", – приводит слова Надаля Eurosport со ссылкой на Movistar.

Рафаэль Надаль стал одним из звёздных гостей матча испанской Примеры между мадридским "Реалом" и "Реалом Сосьедад". Победу со счётом 2:1 одержали "сливочные".