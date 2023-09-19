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Надаль: Я бы хотел стать президентом мадридского Реала

Теннис
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Испанский теннисист увлекается футболом

Надаль: Я бы хотел стать президентом мадридского Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский теннисист, экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о желании стать президентом мадридского "Реала".

"Могу ли я стать президентом мадридского "Реала"? Думаю, я бы хотел этого, но прямо сейчас у клуба есть самый лучший президент, которого только можно представить", – приводит слова Надаля Eurosport со ссылкой на Movistar.

Рафаэль Надаль стал одним из звёздных гостей матча испанской Примеры между мадридским "Реалом" и "Реалом Сосьедад". Победу со счётом 2:1 одержали "сливочные".

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В статье: Рафаэль Надаль
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