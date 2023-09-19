Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса - 2023
Плей-офф стартует 21 ноября
19 сентября прошла жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Дэвиса — 2023. Последнюю путёвку в плей-офф турнира получила сборная Великобритании.
Пары четвертьфиналистов Кубка Дэвиса — 2023:
Канада — Финляндия
Чехия — Австралия
Италия — Нидерланды
Сербия — Великобритания
Напомним, плей-офф Кубка Дэвиса — 2023 пройдёт в Малаге (Испания) с 21 по 26 ноября.
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады, которая в финале турнира прошлого года обыграла Австралию.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Немецкий дебют. Шахтер – Порту. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.09.23
- Официально. УАФ объявила о месте проведения следующего домашнего матча сборной Украины
- Циганков и Довбик разрывают Гранаду, уверенная победа Динамо, трансферный бан для Руха. Главные новости за 18 сентября
- Рейтинг WTA. Свитолина улучшила свои позиции, Костюк поднялась на 42-е место
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн