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Определились все четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса - 2023

Теннис
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Плей-офф стартует 21 ноября

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса - 2023

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19 сентября прошла жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Дэвиса — 2023. Последнюю путёвку в плей-офф турнира получила сборная Великобритании.

Пары четвертьфиналистов Кубка Дэвиса — 2023:

Канада — Финляндия

Чехия — Австралия

Италия — Нидерланды

Сербия — Великобритания

Напомним, плей-офф Кубка Дэвиса — 2023 пройдёт в Малаге (Испания) с 21 по 26 ноября.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады, которая в финале турнира прошлого года обыграла Австралию.

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В статье: Кубок Дэвиса
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