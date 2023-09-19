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Виталий Сачко успешно преодолел стартовый раунд турнира в Бад-Вальтерсдорфе
Интрига держалась до последних минут
Фото: ITF
Украинский теннисист Виталий Сачко пробился во второй круг "челленджера" в Германии. На старте соревнований он обыграл Жауме Мунара из Испании.
Бад-Вальтерсдорф, Германия. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) - Жауме Мунар (Испания, 3) 7:6(3), 7:6(1)
В концовке второго сета украинский теннисист отыграл два сетбола соперника на своей подаче, а на тай-брейке сумел сделать три мини-брейка, не проиграв ни одного своего розыгрыша.
В следующем круге украинец сыграет с Деннисом Новаком (Австрия).
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