Виталий Сачко успешно преодолел стартовый раунд турнира в Бад-Вальтерсдорфе

Украинский теннисист Виталий Сачко пробился во второй круг "челленджера" в Германии. На старте соревнований он обыграл Жауме Мунара из Испании.

Бад-Вальтерсдорф, Германия. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Жауме Мунар (Испания, 3) 7:6(3), 7:6(1)

В концовке второго сета украинский теннисист отыграл два сетбола соперника на своей подаче, а на тай-брейке сумел сделать три мини-брейка, не проиграв ни одного своего розыгрыша.

В следующем круге украинец сыграет с Деннисом Новаком (Австрия).