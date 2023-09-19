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Виталий Сачко успешно преодолел стартовый раунд турнира в Бад-Вальтерсдорфе

Теннис
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Интрига держалась до последних минут

Виталий Сачко успешно преодолел стартовый раунд турнира в Бад-Вальтерсдорфе

Фото: ITF

Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко пробился во второй круг "челленджера" в Германии. На старте соревнований он обыграл Жауме Мунара из Испании.

Бад-Вальтерсдорф, Германия. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Жауме Мунар (Испания, 3) 7:6(3), 7:6(1)

В концовке второго сета украинский теннисист отыграл два сетбола соперника на своей подаче, а на тай-брейке сумел сделать три мини-брейка, не проиграв ни одного своего розыгрыша.

В следующем круге украинец сыграет с Деннисом Новаком (Австрия).

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В статье: Виталий Сачко
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