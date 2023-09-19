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Сен-Тропе. Алексей Крутых совершил камбек и вышел во второй круг соревнований

Теннис
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Невероятный матч в исполнении украинца

Сен-Тропе. Алексей Крутых совершил камбек и вышел во второй круг соревнований

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Алексей Крутых одержал победу в первом круге турнира в Сен-Тропе. На старте соревнований он обыграл представителя Швеции Элиаса Имера.

Сен-Тропе. Первый круг

Алексей Крутых (Украина, Q) - Элиас Имер (Швеция) 2:6, 6:3, 7:6(1)

Первый сет для украинца сложился далеко не лучшим образом. После небольшого перерыва Крутых сумел перевернуть исход встречи на свою пользу. В решающей партии Алексей проигрывал со счётом 1:3, после чего выиграл четыре гейма подряд и перевел игру на тай-брейк, где взял верх.

Следующим соперником украинца будет Себастьян Офнер (Австрия), посеянный под вторым номером.

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В статье: Алексей Крутых
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