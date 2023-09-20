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Людмила Киченок и Аранча Рус потерпели поражение в парном турнире в Гвадалахаре
Украинка уступила в решающем тай-брейке
Людмила Киченок и Аранча Руис не сумели выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Мексике. Во втором раунде соревнований они уступили канадской теннисистке Габриэле Дабровски и представительнице Новой Зеландии Эрин Раутлифф.
Гвадалахара, Мексика. Второй круг
Людмила Киченок/Аранча Рус (Украина/Нилерланды) - Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландлия, 3) 3:6, 6:4, 9-11
Напомним, что для Киченок и Рус этот турнир стал первым совместным. В решающем тай-брейке теннисистки упустили преимущество, ведя 5-3 и потерпели поражение.
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