Людмила Киченок и Аранча Рус потерпели поражение в парном турнире в Гвадалахаре

Людмила Киченок и Аранча Руис не сумели выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Мексике. Во втором раунде соревнований они уступили канадской теннисистке Габриэле Дабровски и представительнице Новой Зеландии Эрин Раутлифф.

Гвадалахара, Мексика. Второй круг

Людмила Киченок/Аранча Рус (Украина/Нилерланды) - Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландлия, 3) 3:6, 6:4, 9-11

Напомним, что для Киченок и Рус этот турнир стал первым совместным. В решающем тай-брейке теннисистки упустили преимущество, ведя 5-3 и потерпели поражение.