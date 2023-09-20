Гвадалахара. Марта Костюк не смогла преодолеть второй круг соревнований

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в следующий круг соревнований в Мексике. В матче второго круга она уступила Елене Остапенко.

Гвадалахара, Мексика. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Елена Остапенко (Латвия, 6) 2:6, 3:6

Украинская теннисистка могла одержать четвертую победу, но не смогла обыграть соперницу из топ-20.

Напомним, ранее из борьбы на турнире в Гвадалахаре выбыла Людмила Киченок.