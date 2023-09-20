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Гвадалахара. Марта Костюк не смогла преодолеть второй круг соревнований
Украинка не выиграла ни единого сета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в следующий круг соревнований в Мексике. В матче второго круга она уступила Елене Остапенко.
Гвадалахара, Мексика. Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Елена Остапенко (Латвия, 6) 2:6, 3:6
Украинская теннисистка могла одержать четвертую победу, но не смогла обыграть соперницу из топ-20.
Напомним, ранее из борьбы на турнире в Гвадалахаре выбыла Людмила Киченок.
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