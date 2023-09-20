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Даяна Ястремская покидает турнир в Гвадалахаре

Теннис
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Украинка проиграла Азаренко

Даяна Ястремская покидает турнир в Гвадалахаре

Фото: Hobart International

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира WTA-1000 в Мексике. Она не смогла обыграть Викторию Азаренко.

Гвадалахара. WTA-1000. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Виктория Азаренко (-, 10) 4:6, 6:7(5)

На старте матча Ястремская не смогла дожать соперницу и проиграла один гейм на своей подаче, а после и не сумела вернуть брейк. Во втором сете Даяна имела возможность подать на сет, но Азаренко не позволила ей этого сделать и перевела матч на тай-брейк, где украинка проиграла четыре розыгрыша на своей подаче.

Для теннисисток этот матч стал третьим очным. После этого поражения Ястремская отдала преимущество сопернице.

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В статье: Даяна Ястремская
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