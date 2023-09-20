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Надаль: Хотел бы сыграть в паре с Алькарасом на Олимпиаде

Теннис
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Испанец был бы рад такой возможности

Надаль: Хотел бы сыграть в паре с Алькарасом на Олимпиаде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, что думает о предстоящих Олимпийских играх.

"Что касается игры в парном разряде с Карлосом Алькарасом, то у меня не было с ним ни малейшего разговора по этому поводу, но я бы очень этого хотел. Это было бы хорошей мотивацией, ещё одним стимулом для меня, чтобы я смог завершить свой олимпийский цикл, играя с Карлосом. Со всем, чего он достигает, с молодыми людьми и с великим будущим, которое ожидает его впереди", — цитирует Надаля AS.

Напомним, 37-летний испанец, продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в начале 2023 года.

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В статье: Рафаэль Надаль
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