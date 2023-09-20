Ига Швёнтек: Олимпийские игры у меня в приоритете

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о подготовке к Олимпийским играм 2024 года в Париже (Франция).

"Олимпийские игры, конечно, в приоритете, но конкретно к этим соревнованиям подойти в оптимальной форме будет сложно. Если вы спросите, как я бы это сделала, то я бы начала период подготовки во время Открытого чемпионата Франции. Календарь очень плотный, и впереди меня ждёт очень много важных турниров.

С начала сезона думать об Олимпиаде нет смысла. Ведь по пути будут Открытый чемпионат Австралии, важные соревнования в США и "Ролан Гаррос". В нашем виде спорта важно всё, а не только чемпионат мира и Игры", — приводит слова Швёнтек Eurosport.