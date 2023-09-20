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Стефанос Циципас пропустит Кубок Лэйвера-2023
Грека заменит 19-летний француз
Фото: Roland-Garros
Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас не примет участия в розыгрыше Кубка Лейвера — 2023 из-за травмы, пишет Eurosport.
В сборной Европы Циципаса заменит 19-летний французский теннисист Артюр Фис (44-й в рейтинге ATP).
Ранее от участия в соревнованиях отказался датский спортсмен Хольгер Руне (четвёртая ракетка мира).
Напомним, Кубок Лейвера — 2023 пройдёт в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября.
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